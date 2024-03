Corriere dello Sport: “Brescia-Palermo. Maran se la gioca, tornano in mente i derby di Catania”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara che il Brescia di Maran giocherà in casa contro il Palermo.

Il Palermo non si fida dell’avversario odierno e non solo per il blasone. Il Brescia di Maran arriva alla sfida del Rigamonti dopo aver messo assieme tre pareggi di fila e si trova a un passo dalla griglia play off. Il tecnico, tra l’altro, rimanda alla mente le sfide che ai tempi del Catania ha affrontato contro il Palermo nei derby siciliani di Serie A. E questo sarà un motivo in più che aggiungerà al match odierno altro interesse.

Intanto il Brescia ritrova Cistana nel reparto difensivo, inserito fra i convocati dopo qualcosa come cinquanta giorni di assenza. In attacco Maran dovrebbe lanciare Borrelli dall’inizio in campo ed è pronto a giocarsela senza particolari accorgimenti tattici o speculazioni difensive.

A viso aperto, cioè, magari confidando che la sconfitta patita dagli avversari nel turno infrasettimanale abbia lasciato qualche segno. «Vedo i ragazzi caricati al massimo, in allenamento ho dovuto frenarli. Portiamo in campo questa volontà. Prevedo una partita complicata perché il Palermo è costruito per vincere e sarà arrabbiato dopo una sconfitta. Ma conterà quanto riusciremo a fare noi».