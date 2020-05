L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla decisione della Lega Pro di chiudere definitivamente il campionato di C. Troppo alti i costi per attuare il protocollo sanitario. Adesso toccherà al Consiglio federale ratificare la decisione. E’ stato approvato il blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi dalla D, oltre all’ufficializzazione delle tre promosse Monza, Reggina e Vicenza. Per la quarta promossa, l’assemblea si è spaccata, ma ha prevalso l’idea della media punti, con il Carpi in vantaggio rispetto a Reggio Audace e Bari. Ma i pugliesi hanno già annunciato battaglia con il presidente De Laurentiis.