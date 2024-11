Corriere dello Sport: “Foggia piange il giovane Samuele”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport” si sofferma sul giovane tifoso del Foggia morto a seguito dell’incidente dello scorso 13 ottobre.

Si è spento anche Samuele Bruno, il 15enne coinvolto nel tragico incidente stradale avvenuto il 13 ottobre scorso sulla strada del rientro a Foggia, dopo la trasferta a Potenza per seguire la squadra rossonera. Il giovane era ricoverato all’ospedale di Lecce in condizioni critiche, dove è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. L’incidente, che aveva già provocato tre vittime, ha segnato una comunità intera. Resta ricoverato in gravi condizioni a Potenza un altro giovane tifoso.

Il cordoglio della sindaca di Foggia

La sindaca di Foggia, Maria Aida Piscopo, ha espresso un messaggio di profondo cordoglio per la scomparsa del giovane Samuele:

«Abbiamo pregato, pianto, sperato ogni giorno che Samuele Bruno ce la facesse; che la sua famiglia, le persone care e la sua scuola, non dovessero provare lo stesso infinito dolore vissuto per Samuel Del Grande, Michele Biccari e Gaetano Gentile. Non è andata così, il suo cuore si è arreso, dopo aver lottato e sofferto come non dovrebbe mai un ragazzo di 15 anni. Un lutto per ognuno di noi e di tutta la sua città».

Piscopo ha rinnovato la sua vicinanza alla famiglia del giovane e agli Ultras, elogiando la loro instancabile solidarietà:

«Un cordoglio sentito che va esteso agli Ultras e alla loro straordinaria e instancabile vicinanza alle famiglie colpite, a tutti i tifosi, alla società, tutti nuovamente proiettati in un epilogo impossibile da accettare».

Il ricordo della scuola calcio

Giuseppe Vaccariello, titolare della scuola calcio Foggia Football Club, ha ricordato Samuele con parole commosse:

«Samuele era l’amico di tutti. Scherzoso, giocherellone, non protestava mai, nemmeno quando andava in panchina. Frequentava con regolarità gli allenamenti e il suo sogno era quello di diventare un calciatore del Foggia».

Niente tifosi foggiani per la trasferta contro la Turris

Intanto, la prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Foggia per la partita Turris-Foggia, in programma domenica allo stadio Liguori. La decisione, adottata su segnalazione della Questura di Napoli e dell’Osservatorio, è motivata dal rischio di gravi turbative per l’ordine pubblico. Una tragedia che lascia una ferita profonda nella comunità foggiana, ancora una volta unita nel dolore e nel ricordo di giovani vite spezzate troppo presto.