L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul calciomercato in serie A.

Altro guizzo di Pantaleo Corvino. Dal Bordeaux retrocesso in Ligue 2 arriva l’esterno destro d’attacco Remi Oudin , 25 anni, 134 presenze in carriera nel massimo campionato francese. Quando sbarcò nel 2020 (il tecnico era Paulo Sousa, ora c’è David Guion) costò 10 milioni dal Reims. Corvino era partito da un profilo per il centrocampo, in questo modo Oudin sarà alternativo a Gabriel Strefezza (25) sulla fascia destra offensiva. Il polacco Marcin Listowski (24) potrà diventare così una risorsa da utilizzare più dentro al campo, ha le caratteristiche per farlo. E diventerà per questi due mesi la pedina in più a metà campo che stava cercando il direttore dell’area tecnica dei giallorossi. Con Samuel Umtiti (28), Valentin Gendrey (22) e Alexis Blin (25), Oudin alimenta il dna francese della squadra di Marco Baroni (58).

Doppio colpo per il Verona. Il primo è Ajdin Hrustic (26), centrocampista arrivato a zero dall’Eintracht Francoforte, che in cambio riceverà solo una percentuale sulla rivendita. Per il giocatore australiano, invece, tre anni di contratto con eventuale opzione e un ruolo da protagonista con Gabriele Cioffi (46) in panchina. Ieri le visite mediche e la firma. Il secondo è in pugno da tempo e ci riferiamo a Simone Verdi (30), fantasista in uscita dal Torino, e in parola con i veneti per una nuova esperienza in A dopo esser stato fatto fuori dal club granata. A proposito dei piemontesi, ieri sono stati intensificati i contatti per il ritorno di Dennis Praet (28) dal Leicester. Il sì del belga è in cassaforte, nelle scorse ore è arrivata anche l’apertura decisiva degli inglesi, per un prestito con riscatto sugli 8 milioni di euro.

RITORNO. Mosse in entrata anche per la Cremonese, d’accordo con l’Atalanta per un nuovo prestito di Marco Carnesecchi (22), protagonista della promozione della formazione lombarda e sulla via del recupero dall’infortunio alla spalla. Sempre i grigiorossi hanno preso informazioni su Jean Onana (22). Dopo la trattativa con il Milan e i colloqui con lo Spezia, il centrocampista del Bordeaux è finito quindi sui taccuini di un’altra società italiana. Samir Chergui (23) del Paris FC è invece in cima alla lista dei preferiti per la difesa.

Empoli show in questi ultimi giorni di mercato. Szymon Zurkowski (24) è tornato, c’è l’intesa con la Juve per Marko Pjaca (27), e potrebbe arrivare anche il famoso difensore prima del gong previsto per domani. È pronto a ripartire in Serie A con stimoli e ambizioni nuove. Ieri pomeriggio l’accordo, in serata invece gli ultimi dettagli tra le due società. Riflettori, poi, su Wiktor Walukiewicz (20). Il centrale polacco classe 2000 è in uscita dal Cagliari.

UFFICIALITÀ. Momenti intensi per il Sassuolo, tra nuovi arrivi e l’infortunio di Domenico Berardi (28) che potrebbe rappresentare un motivo in più per trattenere Gregoire Defrel (31), richiesto con insistenza dalla Samp in questa fase di calciomercato. Intanto, lunedì notte, i neroverdi come da programma hanno accolto l’ala offensiva Armand Laurienté (23). Il classe ’98, pagato circa 10 milioni di euro, arriva dal Lorient. Agenda rispettata anche per il Monza che, ieri, ha finalmente ricevuto il via libera dalla Juventus per il prestito secco di Nicolò Rovella (20). Oggi le visite del talento ex Genoa, prima della firma sul contratto. E invece Nicolò Fagioli (21)? Il suo futuro rimarrà in bilico fino all’ultimo. Massimiliano Allegri (55) ha dichiarato che potrebbe restare, ma il centrocampista bianconero non può certo essere felice di una gestione fin qui poco chiara da parte del club, con continui cambi di programma.