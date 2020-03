L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’allarme Coronavirus. Anche il Palermo prende provvedimenti. Per adesso, tutti i componenti della squadra e anche gli stessi dirigenti restano in città senza spostarsi neppure nei giorni liberi. Molti dei ragazzi che il lunedì erano soliti andare a trovare le famiglie hanno rinunciato e non si muoveranno da Palermo o dalla Sicilia.