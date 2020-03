Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia e si susseguono sempre più spesso nel mondo dello sport, delle attività di solidarietà per aiutare gli ospedali in questo momento di difficoltà. Anche il Palermo non ha voluto essere da meno, tramite la Hera Hora (società che gestisce il club di Viale del Fante), insieme alla Maredolce Onlus, associazione fondata da Ficarra e Picone. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” evidenzia la donazione da parte dell’associazione Maredolce di un ventilatore polmonare dal valore di oltre 30 mila euro al Policlinico di Palermo. Maredolce Onlus è in questa stagione charity partner del club rosanero, un trait d’union sancito dalla collaborazione solidale celebrata a dicembre e da sviluppare attraverso un ciclo di iniziative tra cui una partita benefica prevista il prossimo 29 maggio al “Barbera”. Gara che, inserita in un contesto organizzativo che dovrà essere ridefinito, sembra destinata ad una diversa collocazione temporale.