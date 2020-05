L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” annuncia l’addio di Pergolizzi al Palermo. Ieri, nel giorno in cui i rosanero sono stati “promossi” in C, è arrivato il divezzo. C’è stato un incontro con Mirri e Sagramola: una stretta di mano e un abbraccio. Oggi Pergolizzi è già ad Ascoli, dai suoi familiari. La decisione – si legge – sarà ratificata dal consiglio di amministrazione, il prossimo 26 maggio.