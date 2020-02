Il Coronavirus sta avendo effetti anche sul calcio, ma sullo sport in generale, e sull’economia ad esso collegata. Infatti, con l’esplosione del virus, numerose sono state le gare rinviate e destinate al rinvio, con il business collegato al calcio che sta avendo un importante crollo. Negli ultimi giorni, si è sviluppata la possibilità di giocare a porte chiuse per evitare problemi legati al Coronavirus. Gli effetti del virus nel mondo dello sport, rappresentano un elemento negativo per l’economia dei club. Se si analizza la classifica dei 10 incassi record del calcio italiano ben 9 eventi sono collegati alle gare di Inter, Milan e Juventus, costrette, nelle prossime settimane, a giocare in aree toccate dal contagio. Il record del botteghino spetta a Inter-Barcellona (in totale 7.889.495 euro), subito dietro Inter-Juventus (6.620.976 euro), (6 ottobre 2019), e ancora Inter-Barcellona (5.919.864 euro) edizione Champions League 18/19. Il derby della Madonnina (Milan-Inter) ha fatto registrare il suo record il 17 marzo 2019 (5.874.716 euro). L’Atalanta, nella stagione in corso, ha venduto 16.620 abbonamenti, il Milan 32.000, l’Inter 41.000, il Torino 12.143, i campioni d’Italia della Juventus, infine, 27.700 tessere. Atalanta, Inter e Juventus però non prevedono alcun rimborso del biglietto in caso di annullamento della partita per cause di forza maggiore e questo potrebbe causare problemi con le tifoserie. Inevitabilmente, gli effetti a livello economico del virus, fanno riferimento allo sport in generale, oltre al calcio infatti, gli sport che ne stanno risentendo maggiormente sono la pallanuoto ed il ciclismo.