Corriere dello Sport: “Dybala riflette, l’ex Palermo può lasciare la Roma. I club interessati”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul futuro di Paulo Dybala.

Il Futuro Incerto di Paulo Dybala alla Roma

Paulo Dybala sta vivendo un momento di grande incertezza alla Roma. Gli infortuni ricorrenti e la mancanza di allenamenti regolari stanno mettendo in dubbio la sua presenza nelle prossime partite cruciali. Dybala non si è allenato nemmeno ieri a Trigoria, e De Rossi spera di poterlo schierare domenica contro il Genoa per difendere il sesto posto in campionato e mantenere viva la speranza di un ripescaggio in Champions League.

Infortunio e Recupero

Dybala ha saltato la partita contro l’Atalanta per un problema muscolare, nonostante gli esami non abbiano rilevato lesioni significative. Con la Coppa America all’orizzonte, il giocatore vuole essere sicuro di non aggravare la sua condizione fisica. Tuttavia, è consapevole dell’importanza del suo contributo per la squadra e proverà a essere disponibile per le prossime partite contro Genoa ed Empoli.

Clausola Rescissoria e Possibile Addio

Il futuro di Dybala alla Roma è incerto, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Dybala potrebbe utilizzare la clausola rescissoria di 12 milioni di euro, valida fino alla fine di luglio, per svincolarsi dalla Roma. I suoi procuratori stanno già valutando offerte allettanti dall’Arabia Saudita e da altri club europei.

Considerazioni Economiche e Sportive

Stipendio e Clausola: Dybala percepisce uno stipendio di 8 milioni di euro annui. La Roma potrebbe non essere in grado di offrirgli un contratto altrettanto remunerativo, soprattutto se dovesse giocare un altro anno in Europa League.

Rinnovo Automatico: L’accordo con i Friedkin prevede un rinnovo automatico fino al 2026 al raggiungimento del 50% delle presenze nella prossima stagione. Tuttavia, questo potrebbe non essere sufficiente per trattenere il giocatore.

Impatto sulla Squadra

La presenza di Dybala ha un impatto significativo sulle prestazioni della squadra. Senza di lui, la Roma ha raccolto solo 14 punti in 11 partite di campionato, con una media di 1,27 punti per partita, che proiettati su un’intera stagione darebbero solo 48 punti.

Strategie Future della Roma

La Roma sta già preparando un possibile addio di Dybala. La società sta lavorando per abbassare il monte stipendi e consolidare l’equilibrio finanziario. Il ritorno di Lukaku al Chelsea è ormai scontato, e il club ha acquistato il giovane Baldanzi per svilupparlo come possibile sostituto di Dybala. Tuttavia, la mancanza di investimenti significativi rende difficile trovare un sostituto di pari valore.

Parere degli Esperti

Le parole di Totti risuonano nel contesto attuale: “Fossi nei dirigenti, penserei bene prima di impegnarmi con un giocatore che salta tante partite”. Questa affermazione riflette la preoccupazione per la frequenza degli infortuni di Dybala e la sua conseguente affidabilità.

Il futuro di Paulo Dybala alla Roma è incerto e dipende da vari fattori, tra cui la qualificazione alla Champions League e le offerte che riceverà nelle prossime settimane. La Roma dovrà valutare attentamente le sue mosse strategiche per garantire la stabilità finanziaria e sportiva della squadra.