Corriere dello Sport: “Di Mariano senza Brunori. I volti opposti del Palermo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e mette a confronto Brunori con Di Mariano.

Il Palermo sta vivendo una situazione interessante con due dei suoi giocatori chiave, Francesco Di Mariano e Matteo Brunori, che rappresentano due facce opposte della stessa medaglia. Di solito, Brunori è stato il bomber della squadra, con un totale di 66 reti in tre anni, mentre Di Mariano era noto per il suo impegno in campo, ma con scarse realizzazioni. Quest’anno, però, i ruoli sembrano essersi invertiti.

Francesco Di Mariano ha finalmente ritrovato la via del gol dopo un lungo periodo di astinenza. L’anno scorso, nonostante il suo impegno e i cinque assist realizzati (secondo solo a Brunori, che ne ha fatti sei), non è riuscito a segnare neanche una volta. Per Di Mariano, questo era un fatto inusuale nella sua carriera, come ha dichiarato lui stesso. Tuttavia, quest’anno ha cambiato maglia, passando dal numero 10 al 7, un numero che sembra rappresentare meglio il suo ruolo di “guerriero della fascia”. Nonostante le voci di un possibile trasferimento durante l’ultima finestra di mercato, Di Mariano è rimasto al Palermo e ha sfruttato al meglio le sue opportunità. Nella partita contro il Cosenza, ha segnato un gol cruciale appena un minuto dopo essere entrato in campo, riaccendendo la sua fiducia e quella dei tifosi. Questo gol è arrivato dopo 539 giorni dall’ultimo segnato in trasferta contro il Cittadella, ed è stato il primo in casa dal 2022. Con questa prestazione, le possibilità di un rinnovo di contratto fino al 2026 sono aumentate, e Di Mariano si mostra fiducioso riguardo al suo futuro con il Palermo.

Matteo Brunori, d’altro canto, sta vivendo un inizio di stagione più difficile. Dopo un’estate turbolenta, durante la quale si è discusso del suo possibile addio, Brunori è rimasto al Palermo, ma non ha ancora ritrovato la sua forma migliore. Questo è un inizio lento per lui, ma non inusuale; nelle sue quattro stagioni con il Palermo, in tre ha impiegato cinque partite per trovare il ritmo giusto. Attualmente, Brunori sembra essere fuori forma e ha sbagliato alcune occasioni che normalmente avrebbe realizzato. Tuttavia, la sua determinazione non è mai venuta meno, e l’attaccante è motivato a tornare al gol per dedicare i suoi successi a Matilde, la sua primogenita nata a Palermo a giugno. La sua recente astinenza dal gol è una notizia insolita, ma sia i compagni che i tifosi sono fiduciosi che tornerà presto a segnare con regolarità.

In sintesi, il Palermo si trova in una fase in cui, da un lato, Di Mariano sta ritrovando il suo smalto e segnando gol importanti, mentre Brunori sta attraversando un periodo di difficoltà, cercando di ritrovare la forma e la confidenza. Entrambi i giocatori, tuttavia, restano fondamentali per la squadra, e il tecnico Dionisi può contare sul loro contributo per raggiungere gli obiettivi stagionali.