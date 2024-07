Corriere dello Sport: “Di Francesco lancia il Palermo: «Garanzia Dionisi»”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” attraverso un articolo a firma Paolo Vannini si sofferma sulle parole rilasciate ieri da Di Francesco e sul mercato del Palermo.

Sono in arrivo giocatori importanti che modificheranno in maniera sostanziale l’assetto della squadra, ma non c’è dubbio che quella dell’anno prossimo dovrà essere per molti la stagione del rilancio. Le prime frasi e i comportamenti di Dionisi a Livigno («ripartiremo dalle certezze») fanno chiaramente intendere che il Palermo non sarà rivoluzionato, ma ritoccato e dunque ci sarà ancora spazio per molti degli acquisti di spicco dello scorso anno, chiamati a riscattarsi. Uno da cui tutto l’ambiente rosa si aspetta di più è certamente Federico Di Francesco, che ieri, dal ritiro in Valtellina, si è espresso così sulle prospettive rosanero:

«Vogliamo tutti fare una grande stagione e cercare di migliorare la scorsa, troppo altalenante. Io per primo mi aspetto di più da me stesso, sono molto autocritico e so che posso fare di più. Un anno fa arrivai alla fine del mercato, a novembre mi fermai per un infortunio e ci ho messo un po’ a riprendere la condizione. Ma adesso ho la fortuna di conoscere i compagni e la società, di essermi ambientato bene a Palermo e questo può essere un valore aggiunto. Ho compiuto 30 anni, ma i sogni sono gli stessi di prima, portare il Palermo in alto: l’anno scorso arrivarci si è stati, per raggiungere obiettivi più elevati dobbiamo scavare dentro noi stessi e fare tesoro degli errori passati. Dionisi? La sua carriera parla da sola: sta portando entusiasmo e gioia offensiva; ho buone sensazioni, mi piace la sua metodologia, svolge tanti lavori con la palla, vedremo insieme se il 4-3-3 resterà il mio ruolo naturale ma nel calcio di oggi non ci sono più moduli definiti, serve tanta dinamicità per farsi trovare in determinate zone di campo. Personalmente i numeri mi danno ragione: i numeri in zona gol e in zona assist (nella prima stagione 5 reti e 2 assist, ndc.) ma prima che alle mie guardo sempre alle esigenze della squadra. L’inizio con tre trasferte consecutive? Non cambia nulla, le devi incontrare tutte, vuol dire che poi avremo più gare in casa».

Attesa Nikolaou. Praticamente già annunciato dallo Spezia, con D’Angelo che lo ha salutato con rimpiante, il trasferimento di Dimitris Nikolaou al Palermo attende solo il comunicato ufficiale: il difensore greco che Dionisi ha già avuto ad Empoli firmerà col rosa fino al 2028. A loro volta, Soleri e Aurelio già da mercoledì hanno lasciato il ritiro di Livigno per aggregarsi allo Spezia, dato che conferma come la trattativa sia definita in ogni dettaglio. Per Edoardo Soleri è un addio struggente dato che il calciatore era un beniamino dei tifosi: in 3 stagioni ha segnato 22 gol totali, con il particolarissimo primato di averne fatti ben 19 partendo dalla panchina (12 solo nel campionato della promozione dalla C alla B). Infine, rallentamento per l’affare Pierozzi: la trattativa resta viva, prossima alla chiusura, il difensore esterno arriverà dalla Fiorentina a titolo definitivo, ma le firme dovrebbero slittare ai primi giorni della settimana entrante.