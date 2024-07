Palermo, Graves: «Spero di essere protagonista, tifosi rosanero fantastici»

Il difensore del Palermo Simon Graves è stato intervistato da Tipsbladet esprimendosi sulla piazza rosanero e su Kjaer.

Ecco le sue parole: ha chiacchierato con l’ex giocatore del Randers sulla vita in Italia in Serie B. Il danese ha giocato solo 15 partite con il Palermo la scorsa stagione.

«La squadra è arrivata alle semifinali play-off ed è stata competitiva in termini di promozione in Serie A. A livello personale mi sarebbe piaciuto giocare di più come è normale che sia, quindi la prossima stagione spero di essere ancora più protagonista per la squadra. Sono concentrato solo sul campo e sul ritiro, lavoro ogni giorno con grande determinazione».

«Esonero Corini? Naturalmente non è una bella situazione quando viene licenziato un allenatore, perché siamo in campo e non siamo esenti da responsabilità. Chiudemmo però la stagione con due vittorie importanti prima di perdere in semifinale contro la squadra poi promossa in Serie A».

«I tifosi del Palermo in particolare sono fantastici. Non voglio dire nulla di negativo sul calcio in Danimarca. Ma la passione non è la stessa. Non importa se vinci o perdi una partita, ma in Italia ogni partita è davvero importante. Kjaer? Si parla ancora tanto di lui e soprattutto di me, perché sono danese, faccio il difensore centrale e mi chiamo Simon. Tante persone lo menzionano e parlano di lui. Lui è ancora una grande star a Palermo».