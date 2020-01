Il calciomercato di Serie A è partito con il botto, con l’arrivo di Ibrahimovic al Milan. Ma sono tante le trattative che possono concludersi da un momento all’altro nel massimo campionato italiano, l’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione. Il Genoa non si ferma più. Dopo l’ingaggio di Mattia Destro (28), il club di Preziosi punta a chiudere a breve anche per l’esterno offensivo Fabio Borini (28) del Milan. Fumata nera per Michael Krmencic (25): il Viktoria Plzen ha sparato alto. In uscita c’è Andrea Pinamonti (20), sul quale c’è molto forte la Spal. Si cercherà una sistemazione anche a Jawad El Yamiq (27) e al portiere brasiliano Jandrei (26).

Il Lecce sta viaggiando a grandi passi verso Alessandro Deiola (24): i contatti col Cagliari si sono fatti sempre più fitti, si lavora per trovare l’intesa sulla base di un prestito con diritto, magari obbligatorio in caso di salvezza. E’ lui la prima scelta per Liverani, con Riccardo Saponara (28) che potrebbe seguirlo subito dopo. In difesa, resta sempre in pole Koffi Djidji (27). E’ stato intanto defi nito il trasferimento del giovane Roberto Pierno (19) al Bitonto. Simone Aresti (33), portiere del club sardo, intanto è passato all’Olbia, con un accordo verbale per un suo rientro alla base in estate.La Fiorentina tornerà a parlare col Torino per Kevin Bonfazi (23) subito dopo il match di Bologna: sulle tracce del centrale difensivo già nel giro degli azzurrini c’è anche l’Atalanta, ma i viola sono pronti alla battaglia. In mezzo al campo, resta sempre la candidatura di Alfred Duncan (26), anche se De Zerbi ieri ha provato a spegnere i fuochi di mercato. Patrick Cutrone (22), ieri, nella gara di FA Cup contro lo United, non era nemmeno in panchina: Nuno Espirito, il tecnico del Wolverhampton ormai non ci conta più. Tocca ai viola trovare la giusta formula, giacché le sue caratteristiche ben si sposano con le qualità di Dusan Vlahovic (19), corteggiato da diverse big ma sempre più destinato a diventare uno dei punti di riferimento dell’attacco viola. Per Pedro (22), invece, il Gremio punta al prestito. Da Torino, potrebbe partire verso la Turchia Simone Zaza (29), che il Besiktas vuole in ogni modo, il tutto mentre le attenzioni del club di Cairo si sono concentrate su Moussa Wagué (21), terzino destro di cui si tornerà a parlare col Barcellona dopo il match di oggi contro la Roma. Il Brescia aspetta soltanto l’arrivo in città di Simon Skrabb (25): 2,8 milioni di euro investiti. Il Parma resta vigile su Jasmin Kurtic (31), mentre l’Atalanta ne ha messi quattro nel mirino: si tratta di Elias Cobbaut (22), laterale basso dell’Anderlecht, Mattia Caldara (25) centrale, il centrocampista del Lille Thiago Maia (22), cercato già in estate, e Roger Martinez (25), attaccante del Club America.