L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match di questa sera tra Palermo e Ascoli.

PALERMO 4-2-3-1

All.: Corini. A disp.: 1 Grotta 12 Massolo 2 Pierozzi 5 Somma 23 Doda 48 Bettella 54 Peretti 8 Segre 16 Stulac 10 Di Mariano 27 Soleri 39 Stoppa. Ind.: Accardi, Devetak, Sala, Fella. Squal.: Marconi. Diff.: -. Ultime: Lancini in vantaggio su Bettella, Crivello confermato a sinistra. Tridente dietro a Brunori con Floriano trequartista.

Allenatore: Bucchi

A disp.: 13 Guarna, 20 Donati, 21 Giordano, 5 Quaranta, 4 Simic, 27 Eramo, 30 Saric, 32 Giovane, 99 Fontana, 10 Ciciretti, 23 Falzerano, 9 Dionisi. Ind.: Tavcar. Squal.: – . Diff.: -. Ultime: Ballottaggi Falasco-Giordano in difesa e Lungoyi-Ciciretti e Dionisi-Gondo in attacco. Saric partirà in panchina.