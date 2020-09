L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative di Serie C. Corrado è il nuovo esterno mancino del Palermo, in attesa di ufficializzare anche Jeremie Broh. Colpi Andreoni e Minelli per il Bari. Si studia anche lo scambio Berra-Chiaretti col Pordenone. La Vibonese ha ingaggiato Spina dalla Spal, mentre la Juve Stabia ha ufficializzato Berardocco. Alla Turris Pandolfi e Brandi.