L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si è soffermato sulla Coppa Italia 2021/22 pubblicandone le novità è il programma.

Tra Europeo, Olimpiadi e campionato non si fanno vacanze. Parte il calcio e la prima a scendere in campo è la Coppa Italia da quest’anno e per i prossimi tre esclusiva assoluta di Mediaset che ha acquisito i diritti (di solito appannaggio Rai). Fino al 2024 tutte le partite saranno trasmesse da Mediaset, su Italia 1 e canale 20, e in live streaming su Mediaset Infinity.

Si comincia venerdì 13 con i 32esimi fino a lunedì 16: un pacchetto di 16 match visibili in chiaro. Su Italia 1, studi di continuità tra la partita pomeridiana e quella della sera oltre agli highlights di tutte le gare. E da quest’anno il team dei telecronisti potrà contare su Riccardo Trevisani, che si aggiungerà a Massimo Callegari (confermatissimo) e ai colleghi della redazione di SportMediaset, per raccontare in esclusiva gli eventi calcistici di Mediaset: oltre alla Coppa Italia, anche Champions, Nations League e qualificazioni Mondiali Qatar 2022. «Che dire? Sono felicissima. Sono qui che studio il regolamento e il programma – confessa Monica Bertini che da ottobre scorso è tornata in conduzione a Mediaset e dal 13 sarà il volto della Coppa Italia – Non vedo l’ora di cominciare, la mia pazienza è stata ripagata. Ricordo come se fosse ieri: quando mi è arrivata sulla app la notizia che Mediaset aveva acquisito i diritti, ero dai miei a Parma e mia mamma mi fa: “Cosa c’è? Ti sei come illuminata”. Era un presentimento giusto il mio…».

La Bertini che su Italia 1 condurrà i pre e i post partita con Sandro Sabatini e un talent a rotazione e farà da ponte tra pomeriggio e sera, a Mediaset aveva già seguito il Mondiale di Russia 2018 e aspettava una nuova chiamata.

Che è arrivata. Si parte il 13 con il nuovo format, ai quarti (9 febbraio 2022) potrebbe esserci già un gustoso Roma-Inter e in semifinale (2 marzo e 20 aprile) un derby. Finale l’11 maggio. «Per Mediaset sarà una grande scommessa – dice la Bertini – e in fondo anche per me».

Il programma completo:

Pordenone-Spezia 13/8 ore 17.45 (Canale 20)

Genoa-Perugia/Sudtirol 13/8 ore 18 (Italia 1)

Udinese-Ascoli 13/8 ore 20.45 (Canale 20)

Fiorentina-Cosenza 13/8 ore 21 (Italia 1)

Benevento-Spal 14/8 ore 17.45 (Canale 20)

Cittadella-Monza 14/8 ore 18 (Italia 1)

Verona-Como/Catanzaro 14/8 ore 20.45 (Canale 20)

Cagliari-Pisa 14/8 ore 21 (Italia 1)

Empoli-Vicenza 15/8 ore 17.45 (Canale 20)

Parma-Lecce 15/8 ore 18 (Italia 1)

Venezia-Frosinone 15/8 ore 20.45 (Canale 20) A Ferrara

Torino-Cremonese 15/8 ore 21 (Italia 1)

Crotone-Brescia 16/8 ore 17.45 (Canale 20)

Bologna-Ternana/Avellino 16/8 ore 18 (Italia 1)

Salernitana-Reggina 16/8 ore 20.45 (Canale 20)

Sampdoria-Padova/Alessandria 16/8 ore 21 (Italia 1)