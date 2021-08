L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si è soffermato sulle trattative del giorno in serie A.

Vola a Londra in questi giorni Cristian Romero: el Cuti ha accettato l’offerta del Tottenham, che ha convinto anche l’Atalanta (50 milioni più 5 di bonus). L’argentino firmerà un quinquennale, i bergamaschi si coprono con l’arrivo di Merih Demiral dalla Juventus. Poi, attorno alla trattativa Lukaku, c’è un giro di attaccanti che può portare Tammy Abraham proprio all’Atalanta. L’inglese è valutato poco meno di 50 milioni dal Chelsea, ma su di lui c’è anche l’Aston Villa, che sogna un suo ritorno.

L’Empoli, che oggi presenta il terzino Petar Stojanovic, è in procinto di ingaggiare in prestito dall’Inter l’attaccante Andrea Pinamonti. Il Verona, che come il Genoa insegue l’atalantino Sam Lammers per l’attacco, ha ceduto in prestito con diritto di riscatto il polacco Marius Stepinski ai ciprioti dell’Aris Limassol. In Spagna è attesa in giornata l’ufficialità del rinnovo di Lionel Messi con il Barcellona. In Inghilterra il Watford aspetta Juraj Kucka dal Parma, mentre l’Aston Villa ha annunciato, dopo l’attaccante giamaicano Leon Bailey dal Leverkusen, anche Danny Ings dal Southampton per 35 milioni. In Francia il Lione aspettava Andre Onana, ma il portiere camerunese dell’Ajax – secondo L’Equipe – ha deciso di aspettare gennaio per firmare con un altro club alla scadenza del suo contratto nel 2022. Il Monaco ha preso per 17 milioni Myron Boadu, promettente attaccante olandese che arriva dall’AZ Alkmaar. In Germania, invece, la Bild dà per molto vicino il rinnovo di Joshua Kimmich con il Bayern Monaco: il centrocampista firmerà fino al 2026 e guadagnerà circa 10 milioni a stagione.