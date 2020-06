L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si è soffermata sulla situazione legata alla Coppa Italia ed in particolare sulle diverse posizioni dei vari club. Dopo il calendario del campionato, adesso è tempo di pensare a quello della Coppa Italia, con quest’ultima che coinvolge gli interessi di quattro grandi del calcio italiano: Juventus, Inter, Napoli e Milan. Per adesso l’orientamento sarebbe quello di definire l’ordine delle semifinali applicando il regolamento.

Nessuno dei club in questione ha definito la propria posizione in maniera ufficiale, anche perché le semifinali di Coppa Italia non si potrebbero disputare sabato 13 e domenica 14 senza il via libera del Governo attraverso un dpcm o un decreto ministeriale. Inoltre, serve anche un provvedimento dell’esecutivo che lunedì non è arrivato.

Nel frattempo, la Lega ha chiesto un ulteriore anticipo di 24 ore delle semifinali, che vorrebbe fossero giocate venerdì 12 e sabato 13, per garantire alle squadre della finale del 17 di riposare un giorno in più.