L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla condizione dell’accordo calcio-betting per salvare il sistema italiano. Le aziende del betting hanno preso coscienza della loro forza e vedono l’idea di 12 mesi di sospensione del “Decreto Dignità” (per la parte relativa al “gioco”), proposta dalla FIGC, come una soluzione tampone a favore del mondo del calcio, ma non del loro business primario. Dovrebbero supportare (economicamente) il calcio, in questa fase contingente, per poi tornare in soffitta. Un vero e proprio controsenso ai limiti dell’umiliazione. Il sistema calcio si è concentrato troppo sugli aspetti economici, mentre la partita vera è l’apertura di un tavolo con il Governo e con gli stessi operatori del betting, estremamente contrari a nuove imposizioni fiscali.