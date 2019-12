L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul pareggio del Palermo contro il Troina. I rosanero sono stati fermati dalla giornata straordinaria di Anthony Calandra, 22enne portiere palermitano che ha parato di tutto. Alla fine, il Troina fortemente “palermitano” è andato sotto la curva per prendersi i meritati applausi. Ai rosa non è mancata la prestazione, ma la capacità di portare a casa il risultato attraverso gli uomini più rappresentativi. Ficarrotta ha fallito un gol a porta vuota, Ricciardo e Sforzini i due rigori. Il portiere avversario aveva studiato il bomber messinese, sul secondo è andato d’istinto. La sosta servirà per far riprendere fiato agli uomini di Pergolizzi.