L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’allarme esultanze in Bundesliga. La Lega ha ribadito che sulle manifestazioni di felicità sono state diffuse solo raccomandazioni, non degli obblighi. Dagli uffici di Francoforte è stata inviata a tutte le società una lettera con cui si invita a migliorare il comportamento nell’esultanza per i gol, che deve avvenire senza abbracci e contatti dei volti.