L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’intesa raggiunta fra il Palermo e Boscaglia. I limiti economici che si era posta la società rosanero sono stati superati dalla qualità della scelta e dalle esigenze di un campionato di vertice. Il tecnico siciliano aveva con l’Entella un contratto da 200 mila euro circa più bonus, che sarebbero maturati nella prossima stagione in caso di playoff e di promozione in A. Il Palermo riconoscerà a Boscaglia due anni di contratto ed anche i bonus per la B. Ingaggiati anche il vice Filippi e il preparatore atletico Nastasi.