L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative in Serie C. Bari scatenato con gli arrivi di Marras, Candellone e D’Orazio. Perfezionato anche l’acquisto di De Risio. Marras, reduce da una stagione al Livorno, si è legato ai biancorossi con un triennale. E’ pronto a sbarcare anche Candellone, che ha contribuito alla promozione in B del Pordenone con 14 gol. Col club friulano è ancora in piedi il discorso Ciurria.