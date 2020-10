L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla di Federazione sotto attacco.

Ieri è stata un’altra giornata intensa in via Allegri. Gravina si trova a contrastare le prese di posizione dei virologi – scrive il quotidiano -. Prima il “no” all’apertura degli stadi, poi le richieste di fermare i campionati.





La risposta di Gravina non si è fatta attendere: «Negli ultimi giorni si sono susseguite una serie di dichiarazioni che alimentano confusioni e inutili tensioni. Quello che chiediamo è l’applicazione rigorosa del protocollo da parte di tutti, perché rappresenta l’unico strumento attuabile in grado di garantirci il prosieguo delle competizioni sportive, così come sono iniziate».