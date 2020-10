L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla di tesoro sotto la serie A. Sono entrati forti capitali in club come Milan, Inter, Roma, Fiorentina e Bologna – scrive il quotidiano. Da qualche giorno si è aggiunto anche il gruppo Krause a Parma.

L’opinione pubblica fatica però a discernere chi porta capitali “buoni” dagli avventurieri in cerca di notorietà. Le vicende del Palermo hanno riempito le cronache giudiziarie, dopo la tormentata uscita di scena di Zamparini, prima che una nuova proprietà arrivasse fare chiarezza.





Il fatturato medio di un club di serie A è 130 milioni, in B si precipita a 18 milioni e in C a 3.