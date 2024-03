Corriere dello Sport: “Arriva il Palermo. Pisa, anche Aquilani ha i suoi dilemmi”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Pisa che a Pasquetta riceverà il Palermo.

Difesa a tre o a quattro? E’ il dilemma che Aquilani si porterà dietro fino alla vigilia della delicata sfida col Palermo. Proprio mentre è concentrato sul suo lavoro, affiorano i primi rumors di mercato: se Italiano dovesse lasciare la guida della Fiorentina, Alberto Aquilani è tra i candidati a prendere il suo posto anche se è legato al Pisa da un biennale.

Le scelte. La formazione anti-rosanero dipenderà molto anche dalle condizioni in cui rientreranno i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, Barbieri ed Esteves su tutti. Intanto, Calabresi ha risolto il suo problema al ginocchio ed è pronto per riprendersi la maglia di centrale di destra nella difesa a tre, ma anche a quattro, al fianco di Canestrelli e Caracciolo.

Il centrocampo. Se non arriveranno sorprese negative dal rientro di Marin e dello stesso Esteves, per il reparto centrale il tecnico avrà solo l’imbarazzo della scelta. Insostituibile il rumeno, unico interdittore puro del reparto, al suo fianco potrebbe essere schierato Esteves o in alternativa Veloso tra i peggiori in campo a Como.

L’attacco. Sugli esterni, Barbieri è favorito per essere confermato basso a sinistra con licenza di spingere, mentre i fratelli Tramoni si giocano una maglia in attacco, così come Arena e D’Alessandro a sinistra. Senza dimenticare Mlakar. La duttilità tattica di questi elementi potrebbe indurre Aquilani a proporli anche in ruoli diversi anche se l’allenatore vuol procedere con cautela. Ballottaggio anche tra Valoti e Tourè come sotto punta alle spalle di Moreo e Bonfanti destinati a fare staffetta. La vera novità potrebbe essere rappresentata dal ritorno di Matteo Tramoni che ha recuperato la condizione dopo il grave incidente a Marassi dello scorso agosto.