L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni dell’ex rosa Alessandro Lucarelli sul “Palermo di Santana”.

«Io compagno di squadra di Mario nella sua prima rete rosanero? Mi ricordo quella serata, giocavamo a Vicenza. Era il 2002, primo anno di presidenza di Zamparini a Palermo. Vincemmo 3-1, doppietta di Lamberto Zauli. E Mario segnò il gol del 3-1».





«Condividere con lui il primato dei gol in quattro categorie diverse? Non me lo aspettavo, anche perché purtroppo chi ha vissuto questa situazione è stato costretto in carriera a ripartire dal basso. Ma ci accomuna certamente la forza di risalire e di scrivere nuovi capitoli nella nostra storia calcistica in due grandi club».

«Rapporti con lui? Ci siamo persi di vista anche se i rapporti sono ottimi. Che fosse un talento però si notava subito. Quell’anno a Palermo fu particolare come spesso capitava con Zamparini. Tre allenatori cambiati, fino a Sonetti con cui arrivammo a giocarci la Serie A a Lecce all’ultima giornata. Perdemmo la promozione ma fu rimandata di un solo anno, io però ero già andato via».