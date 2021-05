L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul pre-ritiro della Nazionale a Santa Margherita di Pula.

Un centinaio tra calciatori, staff e familiari. Un programma settimanale di vacanza-lavoro che si chiuderà venerdì sera a Cagliari, in amichevole contro San Marino.





A Forte Village sono arrivati 32 dei 33 azzurri previsti. Manuel Lazzari, a sorpresa, non è partito per la Sardegna. Il caso più serio riguarda Marco Verratti, infortunatosi in allenamento l’8 maggio.

I convocati

Portieri: Cragno (Cagliari), Donnarumma (Milan), Meret (Napoli), Sirigu (Torino);

Difensori: Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Biraghi (Fiorentina), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Florenzi (Psg), Mancini (Roma), Spinazzola (Roma), Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Barella (Inter), Castrovilli (Fiorentina), Cristante (Roma), Locatelli (Sassuolo), Pellegrini (Roma), Pessina (Atalanta), Sensi (Inter), Verratti (Psg);

Attaccanti: Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Chiesa (Juventus), Grifo (Friburgo), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Kean (Paris Saint Germain), Politano (Napoli), Raspadori (Sassuolo).