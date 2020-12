L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sul nuovo episodio che ha visto Lapo Elkann a contatto con la droga.

Non le chiama dipendenze, ma debolezze «provo a domarle», come dice lui. L’errore di questa volta sono quattro grammi di cocaina in tasca buttati via frettolosamente alla vista di una pattuglia dei carabinieri. E’ accaduto la sera del 12 settembre, a Rapallo, ma la notizia è nota da ieri, pubblicata dal Fatto Quotidiano.





Si trovava in compagnia di un uomo, identificato dai carabinieri come spacciatore. L’iter giudiziario ha portato all’archiviazione dei fatti.