Corriere della Sera: "Speranza «L'impatto delle varianti chiede misure rigorose»"

L’emergenza Coronavirus spaventa l’Italia, l’arrivo delle nuove varianti sta portando a un aumento dei contagi che potrebbe portare a nuove restrizioni. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, fa il punto sulla situazione covid ai microfoni del “Corriere della Sera”.

Di seguito le sue parole: “Perché, dopo esserci fatti cogliere di sorpresa dalla seconda ondata, non riusciamo a fermare la terza? La seconda non è mai finita, assistiamo a una ripresa molto forte dovuta all’impatto delle varianti, che ci sta portando a misure sempre più restrittive sui territori. Imporrete coprifuoco anticipato e lockdown nazionale, almeno nei weekend? Abbiamo confermato il modello per fasce perché ci sono situazioni geografiche molto diverse. È chiaro che monitoreremo giorno per giorno l’evoluzione epidemiologica, adattando le misure alla luce delle varianti.

Lei vede una continuità tra Conte e Draghi sulla linea del rigore, ma le scuole chiuse e i ristoranti aperti non dimostrano il primato dell’economia sulla salute? «No, la priorità resta il diritto alla salute. Ogni scelta di didattica a distanza comporta sofferenza, ma c’è una recrudescenza significativa del virus, la variante inglese è molto più rapida soprattutto nelle generazioni più giovani”.