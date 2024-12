Corriere della Sera: “Sospiro di sollievo per Bove: respira autonomamente, è lucido e risponde alle domande”

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il giovane centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, respira autonomamente ed è lucido dopo il grande spavento di domenica. Durante il match contro l’Inter, al 17° minuto, Bove si era improvvisamente accasciato a terra, colto da un malore che ha fatto temere il peggio.

Gli esami effettuati all’ospedale di Careggi, a Firenze, hanno escluso danni cerebrali e cardiaci. Tuttavia, il giocatore rimane ricoverato in terapia intensiva mentre i medici approfondiscono le cause dell’arresto cardiaco. Tra le ipotesi c’è un calo improvviso di potassio nel sangue, ma non si esclude il possibile impatto del precedente scontro in campo con Dumfries.