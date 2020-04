L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sui medici morti a causa del Coronavirus. Il numero dei decessi è salito a 80. Il segretario generale della Fimmg, Silvestro Scotti, ha affermato: «Devo dire addio ad un amico, che come tutti noi medici di famiglia è stato scaricato dalle istituzioni ed è morto da solo. La sua morte per la burocrazia non vale il costo di una mascherina. Siamo pronti a chiudere gli studi che non sono parte dei “Livelli essenziali di assistenza”. Senza strumenti la pandemia non si affronta, e la situazione peggiorerà se e quando si allenteranno i contenimenti». Sono 11.152 gli operatori sanitari contagiati in Italia.