L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulle nascite ai tempi del Coronavirus. Tante le lacrime dei padri che non possono seguire da vicino la nascita dei propri figli. Si aiutano con tablet per seguire i momenti in diretta. «Partorire al tempo del Covid-19 —spiega Lavinia, al settimo mese—significa visite e corsi che saltano, protocolli in ospedale che cambiano, gestire l’emergenza senza familiari e amici. Ma come scriveva Wislawa Szymborska, ci sei, perciò devi passare. Passerai, e qui sta la bellezza».