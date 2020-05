L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla polemica attorno all’app Immuni. La relazione verrà scritta e messa ai voti solo la prossima settimana. Ma il Copasir, comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, sembra orientato a produrre un documento critico su Imminu, la app per il tracciamento dei contatti che il governo considera decisiva per arginare un’eventuale seconda ondata del contagio. Quella di Immuni sta diventando una partita delicata dentro un gioco politico più grande.