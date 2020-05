L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sul futuro della scuola. E’ probabile che a settembre possano rientrare 10-12 o 15 ragazzi all’interno di un’aula. Si dovranno trovare spazi idonei per ospitarli. Nel protocollo si prevede che palestre e laboratori delle scuole potranno essere usati anche per altre attività didattiche. La proposta è quella di ingressi scaglionati, a turni: le classi dovranno entrare ogni 15 minuti, con i ragazzi in fila a distanza come si è fatto nei supermercati. Anche nelle mense previsti turni e distanziamenti. Potrebbe saltare la prescrizione della misurazione della temperatura all’ingresso. Aperto il dibattito sull’uso delle mascherine. Per la Maturità il comitato tecnico scientifico ha specificato che se si mantiene la distanza di sicurezza tra i commissari e con lo studente, la mascherina non sarà necessaria.