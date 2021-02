L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sul nuovo Dpcm.

Piemonte in fascia arancione, Lazio e Lombardia in bilico, così come la Puglia, le Marche e la Basilicata. Potrebbe andare in rosso la Campania.





La bozza del nuovo Dpcm sarà consegnata oggi ai governatori e messa a punto entro lunedì. Speranza è netto: «La situazione è seria, c’è una crescita dei casi in Italia come in altri Paesi come la Francia per l’impatto delle varianti. È perciò necessario non allentare le misure adesso».