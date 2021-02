L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le dichiarazioni del virologo Fabrizio Pregliasco:

«Quello che si sta verificando noi scienziati lo temevamo da tempo: le varianti non sono “terribili” ma sono l’evoluzione naturale di qualsiasi virus e il Covid non fa eccezione: prima o poi si sviluppano. Dopo oltre un anno di propagazione il virus si è relativamente indebolito e le modifiche sono replicazioni sbagliate che aiutano il Covid-19 a perdere meno potenza di contagio. Le prossime tre o quattro settimane saranno le più delicate. S’incrociano diversi fattori critici: le varianti che ora sono la vera emergenza, la campagna vaccinale che dovrebbe accelerare e zone specifiche che ci stanno indicando approcci inediti in questa nuova fase».





«Scelta migliore? Quella impraticabile purtroppo: fermare il Paese e vaccinare in modo massiccio come già detto in molte occasioni. La politica in questa fase sarà chiamata a scelte difficili; molto dipende dagli approvvigionamenti di vaccini».