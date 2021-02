L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sul nuovo Dpcm.

Un mese di divieti per evitare che le vacanze pasquali si trasformino in un “liberi tutti”. La linea tracciata prevede misure rigorose per fermare i contagi causati dal Covid-19. Rimane il coprifuoco, l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso, il distanziamento. Resta fino al 27 marzo il divieto di spostamento tra le regioni, anche se sono in fascia gialla.





Rimane il sistema dei colori. Nonostante le richieste della Lega, i ristoranti non riapriranno la sera. Piscine e palestre continueranno a rimanere chiuse. Si spera nella riapertura di cinema e teatri dal 27 marzo. Chi vive in fascia gialla e in fascia arancione può andare nelle seconde case anche se si trovano fuori regione.