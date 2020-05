L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sullo scontro Governo-Regioni sulla riapertura degli esercizi commerciali. I governatori hanno messo nero su bianco la richiesta di riaprire i negozi al dettaglio già l’11 maggio, con una settimana di anticipo. Giovanni Toti, governatore della Liguria, afferma: «Finiamola con questo tira e molla, se non ripartiamo la crisi sarà peggio del virus. Se le nostre richieste non dovessero essere accolte riterremmo lese le prerogative delle regioni». Ma Boccia ha detto no: «Serve prudenza. I dati del monitoraggio del ministero della Salute arriveranno a partire dall’11 maggio, bisogna aspettare le linee guida dell’Inail e gli accordi con le parti sociali per tutelare i lavoratori».