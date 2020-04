L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla Nuova Zelanda, Paese raggiunto dai vip per ripararsi dall’epidemia. E’ la destinazione scelta dai miliardari più ansiosi della Silicon Valley, nel caso in cui le cose dovessero mettersi male dopo sommosse, disastri climatici ed epidemia. Meglio ancora in un bunker. Per fermare i facoltosi anglosassoni, nel 2018 il governo neozelandese ha varato una legge che impedisce agli stranieri di comprare casa. Ma il fondatore di Paypal, Peter Thiel, aveva già acquisito la cittadinanza nel 2011 e comprato due ville a Lake Wanaka.