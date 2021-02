L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Italia.

I Comuni vicini ai focolai dovranno essere chiusi. In attesa dei dati del monitoraggio che farà entrare in fascia arancione la maggior parte delle regioni, scattano provvedimenti più restrittivi. Domani il Governo si riunirà per pianificare nuove misure e prendere decisioni in vista della scadenza del Dpcm fissata al 5 marzo.





Gli scienziati chiedono una linea di massimo rigore per prevenire una “terza ondata” che potrebbe essere più aggressiva della seconda. Le mutazioni fanno paura e il numero dei malati sta aumentando.