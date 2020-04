L’edizione odierna del “Corriere della Sera” parla di allentamento dei divieti per gli spostamenti dei cittadini nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. «Stiamo lavorando perché il 4 maggio i cittadini possano uscire, sempre che i dati lo consentiranno» – ha dichiarato il ministro alla salute Speranza -. Si potrà passeggiare anche lontano da casa ma da soli a meno che non si tratti di due conviventi. Serviranno mascherine e guanti anche per spostarsi a casa dei familiari ma con queste precauzioni sarà possibile tornare ad incontrarsi. Rimarrà il divieto di assembramento sia al chiuso che all’aperto. Gli esperti evidenziano come «nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro». Dovranno esserci quindi – scrive il quotidiano -, termoscanner all’ingresso «e se la temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al pronto soccorso o nelle infermerie di sede ma contattare il proprio medico curante».