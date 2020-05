L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sui trasporti nella Fase 2. Su ogni mezzo bisognerà attuare le dovute misure di distanziamento sociale e di precauzione. Su autobus e tram salita e discesa dovranno avvenire da porte separate. Sui treni a lunga percorrenza si starà seduti a scacchiera. In stazioni e aeroporti ci saranno percorsi a senso unico per non far incrociare arrivi e partenze. Sui taxi non ci si potrà sedere davanti. A giorni dovrebbe arrivare un bonus da 200 euro per bici e monopattini.