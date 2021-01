L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sul bimbo tragicamente scomparso all’età di 9 anni, sempre a causa della sfida di soffocamento.

Era a conoscenza di quanto accaduto a Palermo con la sua coetanea. Probabilmente era rimasto colpito visto che in casa ne avevano anche parlato.





Secondo la polizia il bambino non ha scelto la morte, ma ha perso conoscenza per la pressione al collo e a quel punto era troppo tardi per rianimarlo.