L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sul caso relativo alla cittadinanza italiana di Luis Suarez.

Gli inquirenti si chiedono il motivo della bugia di Paratici. L’indagine della Procura di Perugia prosegue per trovare risposte credibili a queste domande, ma anche per l’ipotesi di corruzione legata alla prova truccata di italiano predisposta all’università per stranieri di Perugia.





Il gip Piercarlo Frabotta, che ha respinto la richiesta di arresti domiciliari ordinando la sospensione dal servizio dei dirigenti universitari e professori inquisiti, sottolinea «l’assenza di qualsivoglia spunto investigativo che lasci fondatamente accreditare la sussistenza di intese corruttive tra gli odierni indagati e soggetti appartenenti all’entourage della Juventus».