L’edizione odierna del “Corriere della Sera” parla di circa 40 miliardi. Risorse per il lavoro e la sanità, per le imprese e le famiglie, per le donne e i giovani.

Novità importanti arrivano per il lavoro femminile: entrano nella manovra sgravi del 100% per chi assume una donna come chiesto dalla ministra Nunzia Catalfo e ci sono più fondi per sostenere l’imprenditoria femminile