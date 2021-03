L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla possibile stretta anti-Covid 19.

L’Italia chiude, ma ancora non basta. E’ forte l’allarme degli esperti per una curva epidemiologica in salita. Dal Cts arriva un nuovo forte richiamo a «rivedere il sistema di rilevamento in modo da basare l’analisi su dati più recenti».





Le ipotesi sono quelle di anticipare l’orario del coprifuoco, imporre una chiusura delle attività commerciali e una limitazione degli spostamenti il sabato e la domenica. Il Cts chiede di intervenire al fine di scongiurare il rischio terza ondata.