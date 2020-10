L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sull’ennesima stretta anti-Covid 19.

Alla fine Conte si è convinto: all’ora di pranzo il capo del Governo nell’atrio di Palazzo Chigi comunica al Paese, esternando il rammarico della mancanza di alternative, le nuove misura di una sorta di lockdown meno duro di quello di marzo.





«Prendiamo questi provvedimenti oggi per riuscire a tornare ad avere una situazione sotto controllo fra qualche settimana, non mi ritengo infallibile, ci possono essere state sottovalutazioni, ma non errori. Abbiamo lavorato su tutti i fronti, ma quando si affronta una guerra, non si può dire non hai fatto abbastanza per vincere.

Gli stessi italiani lo capiscono, probabilmente sono più stanchi e frustrati rispetto alla prima ondata, i conti li faremo alla fine, ma ce la faremo anche questa volta, riusciremo a venire a capo anche di questa seconda ondata, anche per passare un Natale più sereno».