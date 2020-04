L’edizione odierna del “Corriere della Sera” parla ancora di emergenza mascherina in Italia. Non ce ne sono ancora abbastanza e costano ancora troppo quando si trovano. A partire dalle riaperture del 4 maggio, depurando il numero del probabile smart working – scrive il quotidiano, serviranno 953 milioni di mascherine al mese, 35 milioni al giorno. Davide Caparini, assessore al Bilancio della Lombardia ha dichiarato: «Solo al personale sanitario ne servono 300 mila al giorno. Durante la prima settimana, dalla Protezione civile ce ne sono arrivate 1,8milioni. Altre 10 milioni ce le siamo comprate noi in India, Turchia e Cina. Ora le abbiamo, ma se aumenta il fabbisogno bisogna che l’Istituto superioredella sanità si dia una mossa a dare le certificazioni alle aziende che hanno chiestodipoterleprodurre».