La Sicilia è in allarme dopo l’audio di Mario La Rocca, dirigente generale del dipartimento pianificazione strategica della Regione, dove chiedeva di aggiornare la Protezione Civile sul numero dei posti letto in ospedale perchè erano previste nuove restrizioni e la Sicilia a suo dire non poteva permetterselo.

Adesso il Governo vuole vederci chiaro, c’è il dubbio che i dati sulle Terapie Intensive e sui posti letto in Sicilia possano essere falsati. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, manderà i carabinieri del Nas la prossima settimana a controllare i dati effettivi.





La Rocca, intanto, ha voluto chiarire la sua posizione, queste le sue parole rilasciate ai microfoni del “Corriere della Sera”: “Tutti i dati della Regione sono veritieri, tutti i posti sono disponibili. Il mio era solo un invito a non perdere tempo.